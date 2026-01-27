Барселона завершила трансфер нидерландца. Фабрицио Романо подтвердил
В Каталонии карьеру продолжит Ювенсли Онштейн
Нидерландский защитник Ювенсли Онштейн перейдет из «Генка» в «Барселону». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, каталонский гранд достиг соглашения по трансферу 18-летнего футболиста. Игрок будет защищать цвета молодежной команды «сине-гранатовых».
Ювенсли Онштейн защищает цвета молодежной команды бельгийского гранда, а также молодежной сборной Нидерландов. В текущем сезоне за основную команду не провел ни одного матча.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала уругвайца.
🚨🔵🔴 Barcelona seal the agreement to sign Juwensley Onstein as new centre back, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026
Signing completed for Barça B from Genk for the Dutch 18 year old defender who was close to move to Serie A this month.
All agreed with Barcelona now. 🇳🇱 pic.twitter.com/aGJFyBvRrO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американка сокрушила свою ракетку
Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне