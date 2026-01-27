Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона завершила трансфер нидерландца. Фабрицио Романо подтвердил
Испания
27 января 2026, 18:48
Барселона завершила трансфер нидерландца. Фабрицио Романо подтвердил

В Каталонии карьеру продолжит Ювенсли Онштейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Ювенсли Онштейн

Нидерландский защитник Ювенсли Онштейн перейдет из «Генка» в «Барселону». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский гранд достиг соглашения по трансферу 18-летнего футболиста. Игрок будет защищать цвета молодежной команды «сине-гранатовых».

Ювенсли Онштейн защищает цвета молодежной команды бельгийского гранда, а также молодежной сборной Нидерландов. В текущем сезоне за основную команду не провел ни одного матча.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала уругвайца.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
