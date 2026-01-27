Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал об испанском векторе трансферов клуба и сообщил, что Нил Кош привлек внимание сборной Каталонии.

– Видела фото, как Сифуэнтес одел своих друзей и родственников в футболки «Эпицентра». В Испании прибавилось болельщиков вашей команды?

– Нил Кош и Джон Себерио тоже заказали по 20–30 футболок для своих друзей и родственников, когда ехали в отпуск. Я часто общаюсь с агентами и спрашиваю: «Объясните, как они едут к нам?». Испанцев из Сегунды тяжело заманить к нам. А ребята из третьей и четвертой лиги соглашаются на такие трансферы.

Мне объясняют, что там очень сильная конкуренция. И когда речь идет о высшем дивизионе страны, как наша Премьер-лига, то футболистам это интересно. Они хотят вырваться с этого низа и хотят, чтобы их заметили. Например, Нил Кош – каталонец. Когда он начал играть за нас, его заметила сборная Каталонии. Ему звонили и сказали, что будут вызывать, когда команда будет играть матчи.

А мы смотрим на испанский рынок и ищем таких голодных до игры футболистов. Возможно, еще у нас появятся такие игроки. Посмотрим. Испанская школа – одна из доминирующих сейчас в мире. Поэтому там такая конкуренция, а футболисты владеют мячом, как ручкой. А у нас, откровенно говоря, с этим есть проблемы.

Мы можем биться и терпеть. А что касается работы с мячом, то у нас, к сожалению, с этим есть трудности. Они начинаются с детского и юношеского футбола, когда тренеры этого не закладывают. Поверьте мне, в наших юношеских сборных будет просто сумасшедший провал, ведь очень много детей во время войны уехало. У нас уже есть проблема с хорошими качественными украинскими футболистами. Если они есть, то очень дорого стоят.

Мы идем другим путем и лучше возьмем бесплатного игрока. Хороший пример – Вадим Сидун. Он воспитанник львовских «Карпат» и был не нужен клубу. Мы его забрали, и за полгода он начал забивать в УПЛ, хорошо выглядит, его заметили. Мы идем таким путем.