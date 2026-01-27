Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 20:21 |
810
1

Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии

Нила Коша будут вызывать на матчи команды

27 января 2026, 20:21 |
810
1 Comments
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
ФК Эпицентр. Нил Кош

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал об испанском векторе трансферов клуба и сообщил, что Нил Кош привлек внимание сборной Каталонии.

– Видела фото, как Сифуэнтес одел своих друзей и родственников в футболки «Эпицентра». В Испании прибавилось болельщиков вашей команды?

– Нил Кош и Джон Себерио тоже заказали по 20–30 футболок для своих друзей и родственников, когда ехали в отпуск. Я часто общаюсь с агентами и спрашиваю: «Объясните, как они едут к нам?». Испанцев из Сегунды тяжело заманить к нам. А ребята из третьей и четвертой лиги соглашаются на такие трансферы.

Мне объясняют, что там очень сильная конкуренция. И когда речь идет о высшем дивизионе страны, как наша Премьер-лига, то футболистам это интересно. Они хотят вырваться с этого низа и хотят, чтобы их заметили. Например, Нил Кош – каталонец. Когда он начал играть за нас, его заметила сборная Каталонии. Ему звонили и сказали, что будут вызывать, когда команда будет играть матчи.

А мы смотрим на испанский рынок и ищем таких голодных до игры футболистов. Возможно, еще у нас появятся такие игроки. Посмотрим. Испанская школа – одна из доминирующих сейчас в мире. Поэтому там такая конкуренция, а футболисты владеют мячом, как ручкой. А у нас, откровенно говоря, с этим есть проблемы.

Мы можем биться и терпеть. А что касается работы с мячом, то у нас, к сожалению, с этим есть трудности. Они начинаются с детского и юношеского футбола, когда тренеры этого не закладывают. Поверьте мне, в наших юношеских сборных будет просто сумасшедший провал, ведь очень много детей во время войны уехало. У нас уже есть проблема с хорошими качественными украинскими футболистами. Если они есть, то очень дорого стоят.

Мы идем другим путем и лучше возьмем бесплатного игрока. Хороший пример – Вадим Сидун. Он воспитанник львовских «Карпат» и был не нужен клубу. Мы его забрали, и за полгода он начал забивать в УПЛ, хорошо выглядит, его заметили. Мы идем таким путем.

По теме:
Прикарпатье может подписать футболиста с опытом игры в УПЛ
Мог попасть в УПЛ раньше. Нагорняк рассказал, какой клуб его приглашал
Экс-арбитр ФИФА определил лучшего судью УПЛ и раскритиковал Балакина
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский сборная Каталонии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Джон Себерио Хоакин Сифуэнтес
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 27 января 2026, 19:25 27
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27.01.2026, 20:51
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Свободу Каталонії.
Ответить
+1
Популярные новости
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 63
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем