Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Фиорентина
27.01.2026 22:00 – 43 1 : 1
Комо
Кубок Италии
27 января 2026, 22:00 |
Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии 2025/26

Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Фиорентина и Комо.

Поединок пройдет на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель противостояния в четвертьфинале встретится с Наполи.

Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Фиорентина – Комо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Комо), асcист Диего Карлос.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Фиорентина), асcист Джованни Фаббиан.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
