Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии 2025/26
27 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Фиорентина и Комо.
Поединок пройдет на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель противостояния в четвертьфинале встретится с Наполи.
Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.76 для Фиорентины и 2.09 для Комо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне
Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри