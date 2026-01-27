27 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Фиорентина и Комо.

Поединок пройдет на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Победитель противостояния в четвертьфинале встретится с Наполи.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

