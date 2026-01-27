Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ бесплатно отпустил чемпиона мира

Гидо Родригес перешел из «Вест Хэма» в «Валенсию»

ФК Валенсия. Гидо Родригес

Испанская «Валенсия» официально объявила о подписании аргентинского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Гидо Родригеса.

Условия сотрудничества «летучих мышей» и 31-летнего футболиста не сообщаются.

По информации СМИ, переход состоялся на бесплатной основе.

В сезоне 2025/26 Гидо Родригес провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 в 6 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» подписал Кейбера Ламадрида.

Дмитрий Вус
