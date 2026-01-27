ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ бесплатно отпустил чемпиона мира
Гидо Родригес перешел из «Вест Хэма» в «Валенсию»
Испанская «Валенсия» официально объявила о подписании аргентинского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Гидо Родригеса.
Условия сотрудничества «летучих мышей» и 31-летнего футболиста не сообщаются.
По информации СМИ, переход состоялся на бесплатной основе.
В сезоне 2025/26 Гидо Родригес провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 в 6 миллионов евро.
Ранее «Вест Хэм» подписал Кейбера Ламадрида.
COMUNICADO OFICIAL | GUIDO RODRÍGUEZ#BenvingutGuido#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) January 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Эпицентра» мог возглавить ФК «Львов»
Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри