Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала видеообращение в Threads для украинских болельщиков после победы над Коко Гауфф в 1/4 финала Australian Open 2026:

«Йосип босий. А что происходит в Threads. Это какая-то невероятная поддержка. Мне бесконечно приятно видеть ваши сообщения. Я очень рада, что у вас есть возможность смотреть мои матчи, болеть. Для меня это максимальная мотивация. И я могу со своей стороны только сказать, что я отдам все силы для победы. Слава Украине!».

27 января Элина переиграла Гауфф со счетом 6:1, 6:2. В своем первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии Свитолина встретится с Ариной Соболенко.

ВИДЕО. Свитолина обратилась к украинским болельщикам после громкой победы