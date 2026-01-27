Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ВИДЕО. Свитолина обратилась к украинским болельщикам после громкой победы

Элина записала видео и опубликовала его в Threads

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала видеообращение в Threads для украинских болельщиков после победы над Коко Гауфф в 1/4 финала Australian Open 2026:

«Йосип босий. А что происходит в Threads. Это какая-то невероятная поддержка. Мне бесконечно приятно видеть ваши сообщения. Я очень рада, что у вас есть возможность смотреть мои матчи, болеть. Для меня это максимальная мотивация. И я могу со своей стороны только сказать, что я отдам все силы для победы. Слава Украине!».

27 января Элина переиграла Гауфф со счетом 6:1, 6:2. В своем первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии Свитолина встретится с Ариной Соболенко.

Элина Свитолина видео Australian Open 2026 Коко Гауфф
