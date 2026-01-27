В понедельник, 26 января, вечером игроки первой и юношеской команд «Динамо» собрались в зале для теории отеля, где их ждала встреча с главой Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

Опытная экс-арбитр рассказала о современных тенденциях в трактовке спорных игровых моментов. Екатерина Монзуль с помощью графики объяснила и на видео показала конкретные примеры, а также обосновала трактовку этих эпизодов арбитрами и их дисциплинарные решения.

Отдельное внимание было уделено таким спорным моментам, как ненамеренная игра рукой, случаям с двойным наказанием, системе работы VAR. Также были рассмотрены возможные замечания к экипировке футболистов во время официальных матчей, которые могут отличаться в разных турнирах.

Главной целью встречи стало налаживание взаимопонимания между игроками и тренерами с одной стороны и арбитрами – с другой во время спорных эпизодов накануне второй, решающей части сезона в отечественной Премьер-лиге.

ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал