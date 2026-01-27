Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 15:58 | Обновлено 27 января 2026, 16:18
ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал

Глава Комитета арбитров УАФ показала на видео конкретные примеры

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В понедельник, 26 января, вечером игроки первой и юношеской команд «Динамо» собрались в зале для теории отеля, где их ждала встреча с главой Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

Опытная экс-арбитр рассказала о современных тенденциях в трактовке спорных игровых моментов. Екатерина Монзуль с помощью графики объяснила и на видео показала конкретные примеры, а также обосновала трактовку этих эпизодов арбитрами и их дисциплинарные решения.

Отдельное внимание было уделено таким спорным моментам, как ненамеренная игра рукой, случаям с двойным наказанием, системе работы VAR. Также были рассмотрены возможные замечания к экипировке футболистов во время официальных матчей, которые могут отличаться в разных турнирах.

Главной целью встречи стало налаживание взаимопонимания между игроками и тренерами с одной стороны и арбитрами – с другой во время спорных эпизодов накануне второй, решающей части сезона в отечественной Премьер-лиге.

судейство Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига лекция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
