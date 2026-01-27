Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс
Товарищеские матчи
Кудровка
27.01.2026 14:00 – FT 0 : 0
Силекс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 16:03 |
64
0

Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс

Поединок «Кудровка» – «Силекс» завершился со счетом 0:0

27 января 2026, 16:03 |
64
0
Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс
ФК Кудровка

«Кудровка» провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, команда Василия Баранова сыграла с «Силексом» из Северной Македонии.

В первом тайме «Кудровка» создала немало моментов. Однако мяч не хотел идти в ворота «Силекса».

После перерыва характер игры особо не изменился. Забить никому из соперников так и не удалось.

Товарищеский матч. Турция. 27 января

«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония) – 0:0

Видеозапись матча

По теме:
Второй спарринг за день. Полесье сыграет с клубом Стремсгодсет
ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал
Всеволод ЧАЛЫЙ: «Для многих динамовцев матч Юношеский лиги станет опытом»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Силекс контрольные матчи УПЛ Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 08:12 6
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open

Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena

Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27 января 2026, 08:42 2
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии

Мирча Луческу попал в больницу

«Нравится этот игрок». Ребров – о претенденте на вызов в сборную Украины
Футбол | 27.01.2026, 15:53
«Нравится этот игрок». Ребров – о претенденте на вызов в сборную Украины
«Нравится этот игрок». Ребров – о претенденте на вызов в сборную Украины
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 09:28
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 2
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем