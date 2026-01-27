Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс

«Кудровка» провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, команда Василия Баранова сыграла с «Силексом» из Северной Македонии.

В первом тайме «Кудровка» создала немало моментов. Однако мяч не хотел идти в ворота «Силекса».

После перерыва характер игры особо не изменился. Забить никому из соперников так и не удалось.

Товарищеский матч. Турция. 27 января

«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония) – 0:0

Видеозапись матча