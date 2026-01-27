Украина. Премьер лига27 января 2026, 16:03 |
64
0
Не использовали моменты. Кудровка сыграла вничью с клубом Силекс
Поединок «Кудровка» – «Силекс» завершился со счетом 0:0
27 января 2026, 16:03 |
64
0
«Кудровка» провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, команда Василия Баранова сыграла с «Силексом» из Северной Македонии.
В первом тайме «Кудровка» создала немало моментов. Однако мяч не хотел идти в ворота «Силекса».
После перерыва характер игры особо не изменился. Забить никому из соперников так и не удалось.
Товарищеский матч. Турция. 27 января
«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония) – 0:0
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 января 2026, 08:12 6
Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena
Футбол | 27 января 2026, 08:42 2
Мирча Луческу попал в больницу
Футбол | 27.01.2026, 15:53
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Теннис | 27.01.2026, 09:28
Комментарии 0
Популярные новости
26.01.2026, 08:55 2
25.01.2026, 18:01 5
25.01.2026, 16:01 8
26.01.2026, 23:40 1
26.01.2026, 07:32 2
25.01.2026, 18:49 19
26.01.2026, 07:02 4