Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 17:25 | Обновлено 27 января 2026, 17:31
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»

Вацко неприятно удивлен реакцией фанов

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко неприятно удивлен, что болельщики Динамо негативно восприняли факт нового контракта хавбека Николая Шапаренко, который мог уйти в топ-чемпионат свободным агентом.

«Удивляет хейт фанов в адрес Шапаренко. Столько негатива в его адрес. В другом европейском клубе фаны были бы счастливы, если бы один из лучших игроков команды решил не просто остаться, а продлил контракт».

«В Европе он стал бы кумиром для болельщиков, а у нас с дерьмом смешали. Это меня неприятно удивило и поразило», – сказал Вацко.

Шапаренко продлил контракт на 5 лет.

Виктор Вацко Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Gargantua
секрет в том, что он просто очень слабо провел последние два сезона
человек просто очень плохо играет в футбол, вот и весь секрет
+3
Кирилл Бондаренко
Может потому,что толку от него ноль🤔
+1
kadaad .
Это не фанаты, так всякая шелуха.
+1
Urets
То не фани Динамо, то малолетній зброд, якій ніколи не радувався перемогам Динамо 
-1
Lopez Nieto
Один из лучших игроков команды
-3
