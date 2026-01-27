Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко неприятно удивлен, что болельщики Динамо негативно восприняли факт нового контракта хавбека Николая Шапаренко, который мог уйти в топ-чемпионат свободным агентом.

«Удивляет хейт фанов в адрес Шапаренко. Столько негатива в его адрес. В другом европейском клубе фаны были бы счастливы, если бы один из лучших игроков команды решил не просто остаться, а продлил контракт».

«В Европе он стал бы кумиром для болельщиков, а у нас с дерьмом смешали. Это меня неприятно удивило и поразило», – сказал Вацко.

Шапаренко продлил контракт на 5 лет.