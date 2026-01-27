Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем

Форвард сборной Украины U-21 Артем Степанов покинет немецкий «Нюрнберг», где играл на правах аренды. Контракт 18-летнего футболиста принадлежит леверкузенскому «Байеру».

Главный тренер клуба Второй Бундеслиги Мирослав Клозе разочаровался в игре украинца и решил отказаться от его услуг. Стороны решили досрочно прекратить аренду, которая истекала в июне 2026 года.

«Аренда Артема Степанова прекращается. Он возвращается в «Байер 04 Леверкузен». К 18-летнему игроку поступает множество запросов о новой аренде.

Помимо зарубежных клубов, интерес проявляют и соперники «Нюрнберга» по Второй Бундеслиге. В общей сложности, за украинским нападающим охотятся шесть клубов», – сообщили в Германии.

«Нюрнберг» был основан 4 мая 1900 года и является одним из самых титулованных клубов Германии. Девять раз выигрывал национальный чемпионат (последний раз в сезоне 1967/68) и 4 раза – Кубок Германии.

Это второй результат по чемпионским титулам после «Баварии» если учитывать медали до образования Бундеслиги.

«Байер», которому принадлежит контракт Степанова, также не рассчитывает на форварда, поэтому в ближайшее время намерен отправить украинского футболиста в очередную аренду.

В нынешнем сезоне Степанов провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. После 18 туров Второй Бундеслиги в активе украинского форварда нет забитых мячей.