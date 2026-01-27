Без Ракицкого, но с Григорчуком. Черноморец впервые собрался в 2026 году

В понедельник, 26 января, одесский «Черноморец» вернулся из отпуска и впервые в 2026 году собрался на клубной базе в Совиньоне. Об этом сообщила пресс-служба «моряков».

Перед началом занятий генеральный директор Валерий Деордиев представил команде нового главного тренера – Романа Григорчука, который заменил на этой должности предыдущего наставника Александра Кучера.

«Черноморец» провел первую тренировку в этом году – игроки одесского клуба работали в зале, а также на одном из футбольных полей базы.

Среди футболистов отсутствовал защитник Ярослав Ракицкий, в услугах которого заинтересованы несколько команд из чемпионата Казахстана.

Ракицкий присоединился к «Черноморцу» в марте 2025 года. В составе одесского клуба провел 26 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне на счету защитника – 17 поединков, три забитых мяча и три ассиста. Контракт Ярослава истекает после завершения сезона 2025/26, а его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.