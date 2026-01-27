СВИТОЛИНА: «Чувствую, что приношу свет и положительные новости украинцам»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Коко Гауфф и выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Элина, поздравляем вас с первым полуфиналом на Открытом чемпионате Австралии. Расскажите нам о матче и о своем выступлении сегодня.

– Да, это был хороший день. Я очень довольна тем, как играла. Не только в этом матче, но и в целом на турнире. Я просто очень счастлива, что наконец-то вышла в полуфинал после стольких лет и стольких попыток.

– Какие эмоции вы испытываете, находясь в полуфинале и будучи в одном шаге от первого финала?

– Честно говоря, я не заглядываю так далеко вперед. Я стараюсь воспринимать матч таким, каким он есть. Это будет еще одно большое испытание, и, конечно, это шаг к финалу, но для меня важно сосредоточиться на восстановлении и на тактических моментах, над которыми я должна поработать завтра, и просто быть готовой к большому испытанию.

– Когда ты видишь, что у твоей соперницы не лучший день, какова твоя стратегия, чтобы все продолжалось в твою пользу?

– Это, конечно, добавляет немного давления, и это хорошее и плохое чувство одновременно, потому что ты чувствуешь, что у тебя есть шанс хорошо сыграть. У тебя есть шанс выиграть этот матч и ты должен продолжать. Ты должна стараться хорошо играть, и я думаю – я играла хорошо. Считаю, что я хорошо справилась с этим, и поскольку Коко такая великая чемпионка, она раньше несколько раз возвращалась в наши матчи, проигрывая один сет, то [в этом матче] я старалась продолжать наращивать, старалась продолжать хорошо играть. Старалась действительно оставаться сосредоточенной от начала до конца.

– Сегодня вы играли очень смело и атаковали своим форхендом. Более агрессивный теннис был вашем стилем в течение последних нескольких лет. Насколько естественно вам играть таким образом в данный момент в таком большом матче?

– Сейчас это для меня вполне естественно. И я думаю, что с тех пор, как я вернулась после беременности, для меня главное было найти возможности для атаки, стараясь не торопиться, потому что, я думаю, у меня все еще были матчи, в которых я слишком торопилась. Так что, да, все дело в балансе, но сейчас для меня главное – это хорошо двигаться, искать небольшие возможности для инициативы и, да, пытаться наносить удар первой. Думаю, иногда я чувствую, что могу играть лучше, а иногда – что могу немного дольше удерживать мяч. Так что да...

Getty Images/Global Images Ukraine

– С какими трудностями вы столкнетесь, играя с первой ракеткой мира на этом корте? И как вы планируете помешать ей войти в ритм?

– Я не уверена, что сейчас расскажу вам, что именно я собираюсь делать. Но завтра я найду время, чтобы поговорить с тренером о нескольких тактических моментах, над которыми мне нужно поработать на тренировочном корте. У меня также будет день, чтобы восстановить физические силы. Хотя сегодня матч длился менее часа, он все равно требует от тела немалых затрат. Так что для меня эти две вещи будут приоритетными, и, да, конечно, играть с первой ракеткой мира – это большой вызов.

– У вас уже есть несколько больших достижений в карьере, в том числе победа на WTA Finals. Считаете ли вы, что сейчас вы играете лучше, чем семь или восемь лет назад?

– Я бы сказала, что да. Но сейчас у меня есть опыт предыдущих лет. Конечно, я не могу не оценить то, чего я достигла несколько лет назад, потому что выиграла WTA Finals, играя против великих игроков того времени. И также выход в полуфинал для меня все еще остается большим достижением. Я думаю, что без этого достижения я не была бы той, кем я являюсь сейчас.

И я чувствую, что для меня главное – это найти новые способы побеждать. Сейчас так много молодых игроков. Так много агрессивных игроков, которые, если ты не в лучшей форме, просто забирают у тебя матч. Поэтому ты должен развивать свою игру. Ты должен стать лучше. Ты должен пытаться найти способы, чтобы найти то, что работает для тебя. Так что для меня все сводится к тому, чтобы пытаться стать лучше каждую неделю, потому что развитие тенниса не останавливается. Поэтому ты должен всегда продолжать поиски.

– Каково это – играть против Арины Соболенко? Вы играли с ней несколько раз. Каковы ее сильные стороны?

– Это не секрет, что она очень мощная теннисистка. Я посмотрела немного ее сегодняшнего матча. Она играла великолепно, и я думаю, что ее мощь заключается во всех аспектах ее игры. И, да, я думаю, что она очень стабильна в последние годы во всем, что делает на корте. Я должна быть готова к этому. Попытаться найти слабые места, дыры, маленькие возможности в ее игре. Конечно, когда играешь с топ-игроками, нужно найти эти небольшие возможности и быть готовым их использовать.

– Я знаю, что вы много говорили о перерыве, который вы взяли в прошлом году, чтобы освежиться. Мне интересно, было ли это легким или трудным решением? Игроки говорят, что им трудно на время уйти из Тура, потому что они чувствуют, что, если не будут играть, то в некотором смысле потеряют свое место и им будет трудно вернуться туда, где они были раньше. Так что для вас это было легким решением?

– Вы имеете в виду прошлый год? C одной стороны, это было трудное решение, но потом я поговорила со своей командой, поговорила с Гаеэлем, поговорила с семьей, и мы нашли в этом много положительных моментов, потому что, как я уже упоминала пару дней назад, если бы я не остановилась, если бы я продолжала давить в прошлом году, я думаю, я бы не смогла начать здесь. Я была бы измотана и даже не уверена, что не получила бы травму.

Потому что, когда ты играешь на самом высоком уровне, ты выкладываешься на полную и находишься на грани, и именно в таких ситуациях и происходят травмы. В таких ситуациях напряжение становится слишком сильным, и тело сдается. Поэтому для меня было важно просто сделать шаг назад. И я очень рада, что я это сделала. Конечно, сейчас легко говорить, потому что результаты были отличными: я выиграла трофей в Окленде и хорошо играю здесь, но я все еще думаю, что это помогло мне, и теперь, конечно, я не жалею, что взяла эту паузу. Я не знаю, как бы я говорила, если бы проиграла в первом раунде или сыграла бы плохо, но сейчас – это сработало.

– Вы удивили себя тем, как быстро вы вернулись в форму после этого перерыва?

– Я стараюсь доверять себе, и мой тренер всегда говорит мне, что я должна доверять себе, когда я свежа, когда я морально готова к сложным ситуациям, тогда я могу хорошо играть. Я могу быть непростой на корте. Может быть, не всегда легко выигрывать у некоторых соперников, но все равно я готова приложить все усилия. Я готова бороться, возвращаться, когда становится трудно, потому что ты проигрываешь практически каждую неделю.

Поэтому нужно быстро восстанавливаться, потому что на следующей неделе будет еще один большой турнир. Именно в такие моменты нужно быть свежим ментально, чтобы сохранять спокойствие и понимать, что ты сделал хорошо, а что нет, проанализировать это, вернуться на тренировочный корт и дать себе еще один шанс сыграть лучше.

– С момента победы ты успела посмотреть сообщения с поддержкой из дома?

– Только быстро, потому что было много сообщений. Я видела, что их много, конечно, для моей страны это здорово. Я знаю, что многие люди смотрели мои матчи, особенно предыдущие.

Для меня очень важно, близко к сердцу, видеть такую поддержку со стороны украинцев. Многие люди в Украине начинают интересоваться теннисом, это здорово, потому что сейчас, наверное, одна из самых тяжелых зим для украинцев, без электричества и всего остального.

Поэтому я чувствую, что приношу немного света, даже просто положительные новости украинскому народу, моим друзьям, когда они смотрят мои матчи. Да, конечно, это прекрасное чувство для меня.