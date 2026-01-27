Юношеская команда «Динамо» U-19 продолжает насыщенную подготовку ко второй половине сезона и к поединку Юношеской лиги УЕФА с «Атлетико», который состоится в середине следующей недели, 4 февраля.

Юные динамовцы под руководством Павла Чередниченко провели уже несколько спаррингов, одержав уверенные победы над командами «Нойкирхен-Флуйн» (10:1) и «Кахраманказан» (3:0). Лучшим бомбардиром команды на этом сборе является Федор Задорожный, на счету которого уже три гола.

Новая неделя началась для команды с игровых упражнений. Разделенные на три команды, игроки соревновались в мини-турнире. А в конце тренировки на поле юношей заглянул Андрей Ярмоленко, который пообщался и подержал мяч в воздухе с несколькими игроками.

В среду, ровно за неделю до встречи с мадридским «Атлетико», «Динамо» U-19 проведет сразу два контрольных матча.

ФОТО. Визит Ярмоленко. Динамо U-19 ведет подготовку к матчу ЮЛУ с Атлетико