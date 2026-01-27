Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
27.01.2026 22:00
27 января 2026, 06:38 | Обновлено 27 января 2026, 06:39
Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии

Поединок начнется 27 января в 22:00 по Киеву

Сеск Фабрегас

25 января на Артемио Франки пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором Фиорентина встретится с Комо. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда в последние годы достаточно стабильно держалась в верхней трети турнирной таблицы. В прошлом сезоне Палладино даже выиграл с ней шестое место, по дополнительным показателям при равенстве очков опередив Лацио. Правда, все равно, из-за победы в кубке Болоньи, пришлось отправляться в уже хорошо знакомую Лигу конференций. Там получилось, начав с летней квалификации и побед над Полесьем, достаточно спокойно обеспечить себе проход в плей-офф.

Вот только параллельно в чемпионате не было побед - совсем, ни при пришедшем летом Пиоли, ни при сменившем его Ваноли. Преображение случилось внезапно, в последних семи турах Серии А выиграно три матча, и еще два закончились ничьими. С другой стороны, на выходных неожиданно уступили 1:2 скромному Кальяри, еще и дома - расслабились или меняют приоритет на кубок?

Комо

Клуб появился в Серии А в 2024-м году - не в первый раз, но после настолько длительной паузы и ряда пертурбаций, что вполне может считаться фактическим дебютантом. Была выбрана, казалось, провальная стратегия, со ставкой на прошедших пик футболистов и тренирующим их Сеске, что до этого толком не был наставником. И результат превзошел любые ожидания: 49 очков и итоговая десятая позиция.

Команда сейчас демонстративно игнорирует синдром второго сезона - экс-новичок не только не сбавил обороты, но и держится в зоне еврокубков. И после поражения дома Милану, как ни в чем не бывало, громит в следующем туре Лацио 3:0. В крайнем туре с Торино и вовсе было забито шесть безответных мячей.

Статистика личных встреч

Оба поединка 2025-го года выиграл Комо, причем они проходили на выезде.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.76 для Фиорентины и 2.09 для Комо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но тут точно не должно быть скучно - сейчас на пару эти команды должны обеспечить итоговый вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,03).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
27 января 2026 -
22:00
Комо
Тотал больше 2.5 2.03 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
