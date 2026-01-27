Украина. Премьер лига27 января 2026, 03:47 | Обновлено 27 января 2026, 03:52
ВИДЕО. Бразильский легионер Полесья травмировал Усика на тренировке
Жоао Виалле извинился и помог боксеру подняться на ноги
Знаменитый украинский боксер Александр Усик получил небольшую травму во время тренировки на сборах житомирского клуба Полесья в Испании.
Чемпион мира по боксу занимался с командой под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.
В одном из эпизодов легионер Полесья Жоау Виалле травмировал Усика. Бразильский футболист извинился и помог боксеру подняться на ноги.
