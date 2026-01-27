Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Бразильский легионер Полесья травмировал Усика на тренировке
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 03:47 | Обновлено 27 января 2026, 03:52
ВИДЕО. Бразильский легионер Полесья травмировал Усика на тренировке

Жоао Виалле извинился и помог боксеру подняться на ноги

ФК Полесье. Александр Усик

Знаменитый украинский боксер Александр Усик получил небольшую травму во время тренировки на сборах житомирского клуба Полесья в Испании.

Чемпион мира по боксу занимался с командой под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

В одном из эпизодов легионер Полесья Жоау Виалле травмировал Усика. Бразильский футболист извинился и помог боксеру подняться на ноги.

Николай Степанов Источник: ФК Полесье
