Знаменитый украинский боксер Александр Усик получил небольшую травму во время тренировки на сборах житомирского клуба Полесья в Испании.

Чемпион мира по боксу занимался с командой под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

В одном из эпизодов легионер Полесья Жоау Виалле травмировал Усика. Бразильский футболист извинился и помог боксеру подняться на ноги.

ВИДЕО. Бразильский легионер Полесья травмировал Усика на тренировке