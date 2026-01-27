Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучший бомбардир Нидерландов может перебраться в ОАЭ
27 января 2026, 04:32 | Обновлено 27 января 2026, 04:33
60
0

Депай привлек внимание клубов из Дубая

60
0
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Коринтианса» и национальной команды Нидерландов Мемфис Депай привлек внимание клубов из Дубая – «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Васла», информирует Globo.

Оба коллектива уже проявили инициативу, направив соответствующие запросы и предварительные офферы по трансферу нападающего. Впрочем, озвученные на текущий момент цифры не удовлетворяют запросам Депая. Футболист рассчитывает получить более выгодные предложения как с финансовой, так и со спортивной точки зрения.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что игрок обдумывает уход из бразильской команды в период зимнего трансферного окна. Кроме того, Депай публично высказывал недовольство действиями руководства клуба. Его текущий контракт с «Коринтиансом» действителен до декабря 2026 года.

Мемфис удерживает статус лучшего голеадора в истории сборной Нидерландов, имея в активе 55 точных ударов в 108 поединках. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 8 млн евро.

Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу Коринтианс Шабаб Аль-Ахли Дубай Аль-Васл
Михаил Олексиенко Источник: Globo Esporte
