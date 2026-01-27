Лучший бомбардир Нидерландов может перебраться в ОАЭ

Форвард «Коринтианса» и национальной команды Нидерландов Мемфис Депай привлек внимание клубов из Дубая – «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Васла», информирует Globo.

Оба коллектива уже проявили инициативу, направив соответствующие запросы и предварительные офферы по трансферу нападающего. Впрочем, озвученные на текущий момент цифры не удовлетворяют запросам Депая. Футболист рассчитывает получить более выгодные предложения как с финансовой, так и со спортивной точки зрения.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что игрок обдумывает уход из бразильской команды в период зимнего трансферного окна. Кроме того, Депай публично высказывал недовольство действиями руководства клуба. Его текущий контракт с «Коринтиансом» действителен до декабря 2026 года.

Мемфис удерживает статус лучшего голеадора в истории сборной Нидерландов, имея в активе 55 точных ударов в 108 поединках. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 8 млн евро.