ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал брата игрока Арсенала

«Олимпик Марсель» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Квинтеном Тимбером.

Контракт с 24-летним нидерландским полузащитником подписан до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 4,5 млн евро.

Квинтен – брат-близнец Юрриена Тимбера, который сейчас выступает за «Арсенал».

Он воспитанник «Аякса», но на взрослом уровне дебютировал за «Утрехт», в составе которого провел 33 матча, забив 2 гола и отдав 4 ассиста. В 2022 году Тимбер перешел в «Фейеноорд», где стал ключевым игроком. В составе роттердамцев Квинтен сыграл 125 игр, в которых забил 21 гол и отдал 17 ассистов, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.

Тимбер вызывается в национальную сборную Нидерландов, за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол.