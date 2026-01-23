ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал брата игрока Арсенала
Квинтен Тимбер подписал контракт до 30 июня 2030 года
«Олимпик Марсель» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Квинтеном Тимбером.
Контракт с 24-летним нидерландским полузащитником подписан до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 4,5 млн евро.
Квинтен – брат-близнец Юрриена Тимбера, который сейчас выступает за «Арсенал».
Он воспитанник «Аякса», но на взрослом уровне дебютировал за «Утрехт», в составе которого провел 33 матча, забив 2 гола и отдав 4 ассиста. В 2022 году Тимбер перешел в «Фейеноорд», где стал ключевым игроком. В составе роттердамцев Квинтен сыграл 125 игр, в которых забил 21 гол и отдал 17 ассистов, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.
Тимбер вызывается в национальную сборную Нидерландов, за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол.
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝙾𝙽𝙴 - 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐁𝐥𝐮𝐞 🔥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026
WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙 pic.twitter.com/4kZnSOLU3O
