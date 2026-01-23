ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал брата игрока Арсенала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
23 января 2026, 13:33 | Обновлено 23 января 2026, 14:32
ФК Марсель. Пабло Лонгория и Квинтен Тимбер

«Олимпик Марсель» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Квинтеном Тимбером.

Контракт с 24-летним нидерландским полузащитником подписан до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 4,5 млн евро.

Квинтен – брат-близнец Юрриена Тимбера, который сейчас выступает за «Арсенал».

Он воспитанник «Аякса», но на взрослом уровне дебютировал за «Утрехт», в составе которого провел 33 матча, забив 2 гола и отдав 4 ассиста. В 2022 году Тимбер перешел в «Фейеноорд», где стал ключевым игроком. В составе роттердамцев Квинтен сыграл 125 игр, в которых забил 21 гол и отдал 17 ассистов, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.

Тимбер вызывается в национальную сборную Нидерландов, за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

По теме:
Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема
Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции
Квинтен Тимбер Юрриен Тимбер Арсенал Лондон Фейеноорд трансферы трансферы Лиги 1 Марсель Лига 1 (Франция) сборная Нидерландов по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Марсель
