ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с легионером
Диего Паласиос отправился назад в «Коринтианс»
Эквадорский защитник Диего Паласиос покинул «Карпаты» и отправился назад в «Коринтианс». Об этом сообщает пресс-служба льоввского клуба.
Летом 2025 года стороны согласовали аренду 26-летнего футболиста на один сезон, но эквадорец преждевременно вернется в чемпионат Бразилии.
В текущем сезоне Диего Паласиос провел всего два матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» проведут товарищеский матч с «Мурсией» B.
