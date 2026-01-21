Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 15:45 | Обновлено 21 января 2026, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с легионером

Диего Паласиос отправился назад в «Коринтианс»

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с легионером
ФК Паласиос. Диего Паласиос

Эквадорский защитник Диего Паласиос покинул «Карпаты» и отправился назад в «Коринтианс». Об этом сообщает пресс-служба льоввского клуба.

Летом 2025 года стороны согласовали аренду 26-летнего футболиста на один сезон, но эквадорец преждевременно вернется в чемпионат Бразилии.

В текущем сезоне Диего Паласиос провел всего два матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» проведут товарищеский матч с «Мурсией» B.

