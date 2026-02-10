Нападающий Динамо проходит просмотр в составе лидера УПЛ
Кирилл Токар может продолжить карьеру в ЛНЗ
Украинский нападающий киевского «Динамо» Кирилл Токар может продолжить карьеру в черкасском ЛНЗ. Об этом сообщает Футбол 24.
По информации источника, 19-летний футболист, у которого подписано соглашение с «Динамо» сроком до лета 2028 года, проходит просмотр в составе лидера Украинской Премьер-лиги.
В текущем сезоне на счету Кирилла Токаря три матча в составе молодежной команды киевского клуба во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может подписать полузащитника, который оказался не нужен «Полесью».
