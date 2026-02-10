Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 22:51 | Обновлено 10 февраля 2026, 23:12
Нападающий Динамо проходит просмотр в составе лидера УПЛ

Кирилл Токар может продолжить карьеру в ЛНЗ

ФК Динамо Киев. Кирилл Токар

Украинский нападающий киевского «Динамо» Кирилл Токар может продолжить карьеру в черкасском ЛНЗ. Об этом сообщает Футбол 24.

По информации источника, 19-летний футболист, у которого подписано соглашение с «Динамо» сроком до лета 2028 года, проходит просмотр в составе лидера Украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне на счету Кирилла Токаря три матча в составе молодежной команды киевского клуба во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может подписать полузащитника, который оказался не нужен «Полесью».

Динамо Киев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Футбол 24
Artem_Ponomar
Ну він вирішив піти на підвищення, все правильно)
