Клуб Первой лиги подпишет воспитанника Динамо

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем спарринге с «Рухом» (U-19), в котором «Феникс-Мариуполь» одержал победу – 5:0, в его составе дебютировал нападающий Сергей Кисленко из «Ингульца», с которым подписали контракт до конца сезона.

12 февраля четвертьфиналист Кубка Украины подпишет контракт с еще одним «зимним» новичком – полузащитником Ростиславом Русиным из «Черноморца».

Также вышли на финишную прямую переговоры с еще одним футболистом с опытом выступлений в УПЛ. Речь идет о полузащитнике Павле Ореховском – воспитаннике «Динамо», который получил признание, защищая цвета «Колоса». Он уже восстановился после ДТП.

Зато расположение «Феникса-Мариуполя» уже покинул полузащитник Назар Грицак из стрыйской «Скалы 1911», который был на просмотре.

