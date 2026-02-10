Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 23:08
Клуб Первой лиги подпишет воспитанника Динамо

Также к четвертьфиналисту Кубка Украины присоединится экс-игрок «Черноморца»

Феникс-Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем спарринге с «Рухом» (U-19), в котором «Феникс-Мариуполь» одержал победу – 5:0, в его составе дебютировал нападающий Сергей Кисленко из «Ингульца», с которым подписали контракт до конца сезона.

12 февраля четвертьфиналист Кубка Украины подпишет контракт с еще одним «зимним» новичком – полузащитником Ростиславом Русиным из «Черноморца».

Также вышли на финишную прямую переговоры с еще одним футболистом с опытом выступлений в УПЛ. Речь идет о полузащитнике Павле Ореховском – воспитаннике «Динамо», который получил признание, защищая цвета «Колоса». Он уже восстановился после ДТП.

Зато расположение «Феникса-Мариуполя» уже покинул полузащитник Назар Грицак из стрыйской «Скалы 1911», который был на просмотре.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Динамо» проходит просмотр в составе лидера «УПЛ».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
