Герта и Фрайбург в серии пенальти определили полуфиналиста Кубка Германии

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии между «Герта» и «Фрайбург».

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в матче команды забили в дополнительное время, а серия пенальти состояла из 12 ударов.

Кубок Германии 2025/26. 1/4 финала, 10 февраля

Герта – Фрайбург – 1:1 (пен. – 4:5)

Голы: Реезе, 104 – Сузуки, 96