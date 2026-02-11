Герта и Фрайбург в серии пенальти определили полуфиналиста Кубка Германии
Далее прошел клуб из Бундеслиги
Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии между «Герта» и «Фрайбург».
Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.
Оба гола в матче команды забили в дополнительное время, а серия пенальти состояла из 12 ударов.
Кубок Германии 2025/26. 1/4 финала, 10 февраля
Герта – Фрайбург – 1:1 (пен. – 4:5)
Голы: Реезе, 104 – Сузуки, 96
События матча
