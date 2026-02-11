Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Герта и Фрайбург в серии пенальти определили полуфиналиста Кубка Германии
Кубок Германии
Герта
10.02.2026 21:45 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Фрайбург
Кубок Германии
11 февраля 2026, 00:43 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:19
47
0

Далее прошел клуб из Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии между «Герта» и «Фрайбург».

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в матче команды забили в дополнительное время, а серия пенальти состояла из 12 ударов.

Кубок Германии 2025/26. 1/4 финала, 10 февраля
Герта – Фрайбург – 1:1 (пен. – 4:5)
Голы: Реезе, 104 – Сузуки, 96

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Юито Судзуки (Фрайбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауль Сегуин (Герта).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Хёлер (Фрайбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Брекало (Герта).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Шулер (Герта).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиан Реезе (Герта).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
104’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Реезе (Герта), асcист Пауль Сегуин.
96’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
