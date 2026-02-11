Динамо объявило о завоевании престижного трофея

Команда «Динамо» U15 (футболисты 2011 года рождения) одержала победу на престижном международном турнире Riga Cup, в котором участвовали 16 команд из разных европейских стран, в частности Латвии, Эстонии, Португалии, Литвы, Финляндии и Норвегии.

В финале динамовцы встретились с финским клубом «Ильвес» и победили со счетом 3:2. Ключевым в решающий момент стал вратарь «Динамо» Литинский, который отразил решающий пенальти и помог команде завоевать чемпионский кубок.

По результатам турнира лучшим игроком был признан Георгий Малаканов из «Динамо». Особо отмечают, что это уже четвертая подряд победа киевских воспитанников на Riga Cup: ранее титулы завоевывали команды «Динамо» U12, U13 и U14.