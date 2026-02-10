Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Эффект Месси. Вот сколько сейчас стоит Интер Майами
10 февраля 2026, 23:53 | Обновлено 11 февраля 2026, 00:10
Интер Майами стал самым дорогим клубом MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Пять клубов MLS теперь имеют оценку свыше $1 млрд, при этом «Интер Майами» впервые возглавил рейтинг с показателем $1,45 млрд, говорится в отчете Sportico, опубликованном во вторник.

Клуб из Майами, который в декабре прошлого года выиграл свой первый титул MLS Cup, увеличил оценку на 22% и обошел «Лос-Анджелес ФК» ($1,4 млрд), удерживавший лидерство по стоимости в течение предыдущих четырех лет.

Совладельцем «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм, а после прихода аргентинской суперзвезды Лионеля Месси в 2023 году дела клуба резко пошли в гору как на поле, так и за его пределами. В топ-5 также вошли «Лос-Анджелес Гэлакси» ($1,17 млрд), «Атланта Юнайтед» ($1,14 млрд) и «Нью-Йорк Сити» ($1,12 млрд).

Средняя оценка 30 клубов MLS теперь составляет $767 млн – это на 6% больше, чем год назад, и на 39% выше по сравнению с первой оценкой MLS от Sportico в 2021 году. Согласно отчету, совокупная стоимость клубов лиги достигает $23 млрд.

Несмотря на рост, клубы MLS все еще уступают по стоимости командам из NFL, NBA, MLB и NHL.

Среди всех пяти лиг «Интер Майами» занимает 116-е место из 154 команд. В верхней части рейтинга – «Даллас Ковбойз» ($12,8 млрд), «Голден Стэйт Уорриорз» ($11,33 млрд) и «Лос-Анджелес Рэмс» ($10,43 млрд).

Регулярный сезон MLS-2026 стартует 21 февраля, и в матче открытия «Лос-Анджелес ФК» примет «Интер Майами».

фото бизнес Интер Майами Дэвид Бекхэм Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: ESPN
Сообщить об ошибке

Комментарии
