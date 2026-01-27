Борнмут хочет купить Батагова. Названа сумма аренды с обязательным выкупом
Английский клуб предлагает 4 млн евро плюс обязательный выкуп за 24 млн евро
Английский клуб «Борнмут» активизировался в попытках совершить трансфер украинского защитника Арсения Батагова из турецкого «Трабзонспора».
Изначально английский клуб предлагал €15 млн за полный трансфер, однако теперь условия изменились: «Борнмут» готов взять игрока в аренду за €4 млн с обязательным выкупом за €24 млн.
Причина ускорения переговоров «Борнмутом» – потенциальная продажа действующего центрального защитника Маркоса Сенеси в итальянский «Ювентус». Часть средств от этой сделки планируется направить на приобретение Батагова.
По информации источника, «Трабзонспор» рассматривает это предложение положительно. Сам игрок также настроен на переход в Премьер-лигу и оставил окончательное решение за клубом.
