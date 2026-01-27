Борнмут хочет купить Батагова. Названа сумма аренды с обязательным выкупом

Английский клуб «Борнмут» активизировался в попытках совершить трансфер украинского защитника Арсения Батагова из турецкого «Трабзонспора».

Изначально английский клуб предлагал €15 млн за полный трансфер, однако теперь условия изменились: «Борнмут» готов взять игрока в аренду за €4 млн с обязательным выкупом за €24 млн.

Причина ускорения переговоров «Борнмутом» – потенциальная продажа действующего центрального защитника Маркоса Сенеси в итальянский «Ювентус». Часть средств от этой сделки планируется направить на приобретение Батагова.

По информации источника, «Трабзонспор» рассматривает это предложение положительно. Сам игрок также настроен на переход в Премьер-лигу и оставил окончательное решение за клубом.