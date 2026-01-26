Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 января 2026, 02:43 | Обновлено 26 января 2026, 03:11
Источник: Трабзонспор хочет получить 30 млн евро за трансфер Батагова

Английский Борнмут поднял сумму предложения до 28 млн евро

Источник: Трабзонспор хочет получить 30 млн евро за трансфер Батагова
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» может осуществить громкий исходящий трансфер. Один из лидеров обороны команды, украинец Арсений Батагов, находится в центре внимания клубов из Англии, а переговоры с представителем Премьер-лиги вышли на финальную стадию.

По информации турецких СМИ, серьезный интерес к защитнику проявляет «Борнмут». Английский клуб начал переговоры с предложения в 20 млн евро, однако в ходе диалога поднял сумму до 28 млн евро. «Трабзонспор» настаивает на 30 млн евро, и стороны максимально близки к компромиссу.

Ожидается, что все детали сделки могут быть согласованы в ближайшую неделю, после чего украинский центрбек отправится в Англию для продолжения карьеры в АПЛ.

Интерес к Батагову подтверждает и британская пресса. Сообщается, что ранее турецкий клуб отклонил несколько других предложений: 22 млн евро от «Бенфики», а также по 12 млн евро от «Ноттингем Форест» и «Лацио».

Арсений Батагов присоединился к «Трабзонспору» в начале прошлого сезона, перейдя из «Зари» за 1,8 млн евро. Его контракт с турецким клубом действует до 30 июня 2028 года, а годовая зарплата футболиста в текущем сезоне составляет 680 тысяч евро.

«Трабзонспор» продолжает борьбу за чемпионство в Суперлиге, отставая от лидера турнирной таблицы на 5 очков. «Галатасарай» имеет 46 баллов, далее идут «Фенербахче» (43) и «Трабзонспор» (41). Потенциальный трансфер Батагова может стать одним из самых дорогих продаж в истории «Трабзонспора».

Арсений Батагов
Николай Степанов Источник: Sabah
