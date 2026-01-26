Источник: Трабзонспор хочет получить 30 млн евро за трансфер Батагова
Английский Борнмут поднял сумму предложения до 28 млн евро
Турецкий «Трабзонспор» может осуществить громкий исходящий трансфер. Один из лидеров обороны команды, украинец Арсений Батагов, находится в центре внимания клубов из Англии, а переговоры с представителем Премьер-лиги вышли на финальную стадию.
По информации турецких СМИ, серьезный интерес к защитнику проявляет «Борнмут». Английский клуб начал переговоры с предложения в 20 млн евро, однако в ходе диалога поднял сумму до 28 млн евро. «Трабзонспор» настаивает на 30 млн евро, и стороны максимально близки к компромиссу.
Ожидается, что все детали сделки могут быть согласованы в ближайшую неделю, после чего украинский центрбек отправится в Англию для продолжения карьеры в АПЛ.
Интерес к Батагову подтверждает и британская пресса. Сообщается, что ранее турецкий клуб отклонил несколько других предложений: 22 млн евро от «Бенфики», а также по 12 млн евро от «Ноттингем Форест» и «Лацио».
Арсений Батагов присоединился к «Трабзонспору» в начале прошлого сезона, перейдя из «Зари» за 1,8 млн евро. Его контракт с турецким клубом действует до 30 июня 2028 года, а годовая зарплата футболиста в текущем сезоне составляет 680 тысяч евро.
«Трабзонспор» продолжает борьбу за чемпионство в Суперлиге, отставая от лидера турнирной таблицы на 5 очков. «Галатасарай» имеет 46 баллов, далее идут «Фенербахче» (43) и «Трабзонспор» (41). Потенциальный трансфер Батагова может стать одним из самых дорогих продаж в истории «Трабзонспора».
