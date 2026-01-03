Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Португальський тренер не смог правильно произнести фамилию украинца
Португальский тренер Бенфики Жозе Моуриньо опроверг слухи о возможном трансфере украинца Арсения Батагова из турецкого Трабзонспора, при этом не смог правильно произнести фамилию игрока:
«Сейчас появилось имя одного игрока – Балаков или Батаков – которого я даже не знал, и меня заставили искать информацию о Балакове. Я знаю, как работают эти вещи, но старайтесь быть немного более сбалансированными.
Я не буду говорить о игроках, которые нам не принадлежат, я не буду подогревать рынки. Я считаю, что это работа агентов, работа клубов, которые хотят продавать, работа PR, а также некоторых комментаторов, которые живут тем, что говорят о трансферном рынке.
Уэсли, Рафа, Андре Луиш? Вы назвали трех игроков, которых я, по крайней мере, могу сказать, что знаю. Знаю этих игроков. Но нет, я не люблю говорить о игроках, которые нам не принадлежат».
