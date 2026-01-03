Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Португалия
03 января 2026, 00:49 | Обновлено 03 января 2026, 01:01
247
0

Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике

Португальський тренер не смог правильно произнести фамилию украинца

03 января 2026, 00:49 | Обновлено 03 января 2026, 01:01
247
0
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
ФК Бенфика. Жозе Моуриньо

Португальский тренер Бенфики Жозе Моуриньо опроверг слухи о возможном трансфере украинца Арсения Батагова из турецкого Трабзонспора, при этом не смог правильно произнести фамилию игрока:

«Сейчас появилось имя одного игрока – Балаков или Батаков – которого я даже не знал, и меня заставили искать информацию о Балакове. Я знаю, как работают эти вещи, но старайтесь быть немного более сбалансированными.

Я не буду говорить о игроках, которые нам не принадлежат, я не буду подогревать рынки. Я считаю, что это работа агентов, работа клубов, которые хотят продавать, работа PR, а также некоторых комментаторов, которые живут тем, что говорят о трансферном рынке.

Уэсли, Рафа, Андре Луиш? Вы назвали трех игроков, которых я, по крайней мере, могу сказать, что знаю. Знаю этих игроков. Но нет, я не люблю говорить о игроках, которые нам не принадлежат».

По теме:
Рома отказалась отдать Довбика в аренду Дженоа, где играет Малиновский
Конте удержался на 1-м месте среди тренеров Челси с наибольшим % побед
Лебеденко не играл. Витория минимально обыграла Насьонал
Бенфика трансферы Трабзонспор Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра) Рафа Силва
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02 января 2026, 06:22 5
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»

Француз – о Джеррарде

Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Бокс | 02 января 2026, 03:32 0
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»

Александр всегда знал, что будет драться с Джошуа и Фьюри

ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Бокс | 02.01.2026, 21:40
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 02.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Футбол | 03.01.2026, 01:32
Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 2
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 8
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем