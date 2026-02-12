Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей
Товарищеские матчи
Заря
12.02.2026 14:00 – FT 10 : 0
Атаспор Вецлар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 16:12 | Обновлено 12 февраля 2026, 16:14
454
1

Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей

Матч «Заря» – «Атаспор» завершился со счетом 10:0

12 февраля 2026, 16:12 | Обновлено 12 февраля 2026, 16:14
454
1 Comments
Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей
ФК Заря

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели спарринг с региональным немецким клубом «Атаспор».

Напряженной борьбы в этом поединке не получилось. «Заря» открыла счет на четвертой минуте, а к перерыву довела свое преимущество до трех голов.

Во втором тайме команда Скрипника забила еще семь мячей, доведя счет до неприличных 10:0.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Атаспор» (Вецлар, Германия) – 10:0

Голы: Елавич 4, 32, Верлей 22, Башич 59, Дришлюк 72, Ба 76, 84, Жуниор Рейс 79, Задорожный 87, 90.

«Заря»: Турбаевский (Косовский, 62), Янич, Эскинья (Башич, 46), Малыш, Дришлюк, Саленко (Андушич, 51), Ба, Елавич (Попара, 68), Слесар (Жуниор Рейс, 62), Верлей, Задорожный.

Видеозапись матча

По теме:
Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 проводит спарринг с норвежским Мольде. Стартовые составы
Оболонь – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Яков Башич Кирилл Дришлюк Федор Задорожный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12 февраля 2026, 07:05 14
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 10:16 140
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026

МОК отстранил украинца за ношение «шлема памяти»

ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
Другие виды | 12.02.2026, 10:10
ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 00:02
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
ФОТО. Экс-звезде Арсенала добавили новые обвинения – суд уже назначен
Футбол | 12.02.2026, 17:18
ФОТО. Экс-звезде Арсенала добавили новые обвинения – суд уже назначен
ФОТО. Экс-звезде Арсенала добавили новые обвинения – суд уже назначен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Заголовок звучить гордо))))
Ответить
+1
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
11.02.2026, 02:02 2
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем