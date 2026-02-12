Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели спарринг с региональным немецким клубом «Атаспор».

Напряженной борьбы в этом поединке не получилось. «Заря» открыла счет на четвертой минуте, а к перерыву довела свое преимущество до трех голов.

Во втором тайме команда Скрипника забила еще семь мячей, доведя счет до неприличных 10:0.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Атаспор» (Вецлар, Германия) – 10:0

Голы: Елавич 4, 32, Верлей 22, Башич 59, Дришлюк 72, Ба 76, 84, Жуниор Рейс 79, Задорожный 87, 90.

«Заря»: Турбаевский (Косовский, 62), Янич, Эскинья (Башич, 46), Малыш, Дришлюк, Саленко (Андушич, 51), Ба, Елавич (Попара, 68), Слесар (Жуниор Рейс, 62), Верлей, Задорожный.

Видеозапись матча