Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей

Матч «Заря» – «Атаспор» завершился со счетом 10:0
«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели спарринг с региональным немецким клубом «Атаспор».
Напряженной борьбы в этом поединке не получилось. «Заря» открыла счет на четвертой минуте, а к перерыву довела свое преимущество до трех голов.
Во втором тайме команда Скрипника забила еще семь мячей, доведя счет до неприличных 10:0.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля
«Заря» (Луганск, Украина) – «Атаспор» (Вецлар, Германия) – 10:0
Голы: Елавич 4, 32, Верлей 22, Башич 59, Дришлюк 72, Ба 76, 84, Жуниор Рейс 79, Задорожный 87, 90.
«Заря»: Турбаевский (Косовский, 62), Янич, Эскинья (Башич, 46), Малыш, Дришлюк, Саленко (Андушич, 51), Ба, Елавич (Попара, 68), Слесар (Жуниор Рейс, 62), Верлей, Задорожный.
