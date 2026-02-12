Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
12.02.2026 16:00 - : -
Пахтакор
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 16:00 |
99
0

Оболонь – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

12 февраля 2026, 16:00 |
99
0
Оболонь – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

12 февраля в 16:00 встречаются Оболонь Киев и команда Пахтакор Ташкент из Узбекистана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевская Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Оболонь – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

Металлист 1925 проводит спарринг с норвежским Мольде. Стартовые составы
Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей
Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Пахтакор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
