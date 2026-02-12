Украина. Премьер лига12 февраля 2026, 16:00 |
Оболонь – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
12 февраля 2026, 16:00
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
12 февраля в 16:00 встречаются Оболонь Киев и команда Пахтакор Ташкент из Узбекистана.
Киевская Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
