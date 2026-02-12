Известно, в каком городе состоится противостояние КБДК Украина – Польша
Встреча пройдет в польском городе Гливице 10–11 апреля
Матчевое противостояние сборных Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 состоится в польском городе Гливице на PreZero Arena Gliwice.
Встречи пройдет 10–11 апреля. В первый день запланировано два одиночных поединка, во второй – парная игра и, в случае надобности, два одиночных матча.
Девушки будут играть на грунтовом покрытии. Победительцы выйдут в финальный этап КБДК-2026, который пройдет в Шэньчжэне (Китай) в сентябре.
В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у команд Польши и Швейцарии, и впервые вышла в Финал КБДК, где добралась до стадии 1/2 финала.
W dniach 𝟭𝟬-𝟭𝟭 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 widzimy się w PreZero Arena Gliwice! 👋— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) February 12, 2026
Mecz Polska - Ukraina, którego stawką będzie awans do 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗲 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗖𝘂𝗽 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 zostanie rozegrany na kortach ziemnych 🟠
🔜 Sprzedaż biletów na to wydarzenie ruszy już jutro 🎟️ pic.twitter.com/aJe3rhupTQ
