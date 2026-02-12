Известно, в каком городе состоится противостояние КБДК Украина – Польша

Матчевое противостояние сборных Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 состоится в польском городе Гливице на PreZero Arena Gliwice.

Встречи пройдет 10–11 апреля. В первый день запланировано два одиночных поединка, во второй – парная игра и, в случае надобности, два одиночных матча.

Девушки будут играть на грунтовом покрытии. Победительцы выйдут в финальный этап КБДК-2026, который пройдет в Шэньчжэне (Китай) в сентябре.

В прошлом году Украина выиграла квалификационную группу у команд Польши и Швейцарии, и впервые вышла в Финал КБДК, где добралась до стадии 1/2 финала.