Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вторая попытка. Украинец вернулся к аутсайдеру Казахстана
Другие новости
12 февраля 2026, 15:59 | Обновлено 12 февраля 2026, 16:02
199
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вторая попытка. Украинец вернулся к аутсайдеру Казахстана

Александр Нойок снова стал игроком «Атырау»

12 февраля 2026, 15:59 | Обновлено 12 февраля 2026, 16:02
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вторая попытка. Украинец вернулся к аутсайдеру Казахстана
ФК Кызылжар. Александр Нойок

33-летний украинский полузащитник Александр Нойок официально стал новым игроком клуба «Атырау» из Казахстана.

По информации портала Transfermarkt, игрок перешел в клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца 2026 года.

Предыдущим клубом Александра был казахстанский «Кизылжар», за который украинец выступал с начала 2025 года.

Всего за «Кизылжар» Нойок провел 26 матчей и забил один мяч.

«Атырау» уже знакомая команда для Александра, в которой полузащитник находился с зимы 2023-го по зиму 2025 года. В составе клуба Нойок сыграл 58 матчей и оформил шесть голов.

По теме:
Клуб Первой лиги подписал еще четырех новичков
Нещерет помешал. Динамо планировало подписать голкипера другого клуба УПЛ
КОЗЛОВСКИЙ: «Я украл этого игрока у Шахтера. Рассказал, чтобы вы знали»
Атырау Александр Нойок чемпионат Казахстана по футболу Кызылжар трансферы
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12 февраля 2026, 07:05 14
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 23:21 22
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Элина уступила Анне в двух сетах и покинула соревнования WTA 1000 в Катаре

Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии
Футбол | 12.02.2026, 13:50
Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии
Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:55
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 7
Теннис
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
10.02.2026, 16:50 4
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 6
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
11.02.2026, 02:02 2
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем