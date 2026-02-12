ОФИЦИАЛЬНО. Вторая попытка. Украинец вернулся к аутсайдеру Казахстана
Александр Нойок снова стал игроком «Атырау»
33-летний украинский полузащитник Александр Нойок официально стал новым игроком клуба «Атырау» из Казахстана.
По информации портала Transfermarkt, игрок перешел в клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца 2026 года.
Предыдущим клубом Александра был казахстанский «Кизылжар», за который украинец выступал с начала 2025 года.
Всего за «Кизылжар» Нойок провел 26 матчей и забил один мяч.
«Атырау» уже знакомая команда для Александра, в которой полузащитник находился с зимы 2023-го по зиму 2025 года. В составе клуба Нойок сыграл 58 матчей и оформил шесть голов.
