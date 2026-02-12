Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии

Немец останется во главе национальной сборной Англии к Евро 2028

ОФИЦИАЛЬНО. Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий специалист Томас Тухель официально продлил контракт с национальной сборной Англии к Евро 2028, которое состоится в Великобритании и Ирландии.

По официальной информации, вместе с Тухелем свои контракты до лета 2028 продлили члены тренерского штаба: Энтони Берри, Энрике Хилларио, Нико Майер и Джеймс Мельбурн.

Тухель пришел в сборную Англии в начале 2025 года, его предварительный контракт был рассчитан на ЧМ-2026, который состоится в Канаде, Мексике и США.

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Добре, при ньому Гаррі буде покращувати рекорди зб.Англії.
Ответить
0
