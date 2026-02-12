ОФИЦИАЛЬНО. Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
Немец останется во главе национальной сборной Англии к Евро 2028
Немецкий специалист Томас Тухель официально продлил контракт с национальной сборной Англии к Евро 2028, которое состоится в Великобритании и Ирландии.
По официальной информации, вместе с Тухелем свои контракты до лета 2028 продлили члены тренерского штаба: Энтони Берри, Энрике Хилларио, Нико Майер и Джеймс Мельбурн.
Тухель пришел в сборную Англии в начале 2025 года, его предварительный контракт был рассчитан на ЧМ-2026, который состоится в Канаде, Мексике и США.
