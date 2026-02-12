Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропусти чемпионат мира 2026. Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, главный тренер сборной Англии Томас Тухель не будет включать 22-летнего футболиста в заявку команды на чемпионат мира в США.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Томас Тухель будет тренировать сборную Англии до лета 2028 года.