Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме
Джуд Беллингем на мундиаль не отправится
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропусти чемпионат мира 2026. Об этом сообщает TopSkills Sport UK.
По информации источника, главный тренер сборной Англии Томас Тухель не будет включать 22-летнего футболиста в заявку команды на чемпионат мира в США.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Томас Тухель будет тренировать сборную Англии до лета 2028 года.
