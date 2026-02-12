Александрия проводит спарринг с клубом Рустави. Стартовые составы
Поединок «Александрия» – «Рустави» состоится 12 февраля в 16:00 по Киеву
«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Рустави» из Грузии.
Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии. Портал Transfermarkt оценивает суммарную трансферную стоимость команды в 625 тысяч евро.
В своем предыдущем спарринге «Александрия» встречалась с клубом «Хобро» из второго по силе дивизионе чемпионата Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 16:00
«Александрия» (Украина) – «Рустави» (Грузия)
Трансляция матча не запланирована
