Александрия проводит спарринг с клубом Рустави. Стартовые составы

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Рустави» из Грузии.

Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии. Портал Transfermarkt оценивает суммарную трансферную стоимость команды в 625 тысяч евро.

В своем предыдущем спарринге «Александрия» встречалась с клубом «Хобро» из второго по силе дивизионе чемпионата Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.



Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 16:00

«Александрия» (Украина) – «Рустави» (Грузия)

Трансляция матча не запланирована