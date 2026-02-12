Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия проводит спарринг с клубом Рустави. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Александрия
12.02.2026 16:00 - : -
Рустави
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 15:39 |
85
0

Александрия проводит спарринг с клубом Рустави. Стартовые составы

Поединок «Александрия» – «Рустави» состоится 12 февраля в 16:00 по Киеву

12 февраля 2026, 15:39 |
85
0
Александрия проводит спарринг с клубом Рустави. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Рустави» из Грузии.

Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии. Портал Transfermarkt оценивает суммарную трансферную стоимость команды в 625 тысяч евро.

В своем предыдущем спарринге «Александрия» встречалась с клубом «Хобро» из второго по силе дивизионе чемпионата Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 16:00

«Александрия» (Украина) – «Рустави» (Грузия)

Трансляция матча не запланирована

По теме:
Металлист 1925 проводит спарринг с норвежским Мольде. Стартовые составы
Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей
Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Александрия
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву

Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Футбол | 12 февраля 2026, 08:11 6
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»

Бывший футболист «Динамо» несколько раз общался с мэром Тбилиси

Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме
Футбол | 12.02.2026, 14:10
Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме
Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 09:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
10.02.2026, 16:50 4
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем