Оболонь проводит товарищеский матч с Пахтакором

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграют контрольный матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

В прошлом чемпионате Узбекистана, который проводится по системе весна-осень, «Пахтакор» занял второе место. От ставшего чемпионом «Нефтчи» «Пахтакор» отстал на четыре очка.

Для обеих команд это будет второй спарринг за день. «Оболонь» сыграла вничью 3:3 с датским клубом «Кеге».

«Пахтакор» провел товарищеский матч с «Эпицентром». Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:0.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля. 16:00

«Оболонь» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»