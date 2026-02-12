Оболонь проводит товарищеский матч с Пахтакором
Поединок «Оболонь» – «Пахтакор» состоится 12 февраля в 16:00 по Киеву
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграют контрольный матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.
В прошлом чемпионате Узбекистана, который проводится по системе весна-осень, «Пахтакор» занял второе место. От ставшего чемпионом «Нефтчи» «Пахтакор» отстал на четыре очка.
Для обеих команд это будет второй спарринг за день. «Оболонь» сыграла вничью 3:3 с датским клубом «Кеге».
«Пахтакор» провел товарищеский матч с «Эпицентром». Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:0.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля. 16:00
«Оболонь» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»
