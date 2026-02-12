Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии

Немецкий специалист Томас Тухель будет работать со сборной Англии до лета 2028 года. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии.

55-летний специалист прокомментировал продление соглашения:

«Я очень рад и горжусь тем, что продлил свое время в сборной Англии. Ни для кого не секрет, что я наслаждался каждой минутой работы с моими игроками и тренерами, и я не могу дождаться, чтобы привести их на чемпионат мира. Это невероятная возможность, и мы сделаем все возможное, чтобы страна гордилась нами.

Я получил такую большую поддержку от Марка, всех моих коллег в Футбольной ассоциации и болельщиков, куда бы я ни пошел, что не колебался, когда меня попросили продолжить эту работу мечты. Евро-2028 будет очень особенным турниром, и как тренер, нет ничего большего, чем соревноваться с лучшими на самой высокой возможной арене»

Срок старого соглашения истекал после чемпионата мира в США, а новое рассчитано на еще два года. В 2028 году в Великобритании сосстоится чемпионат Европы.

Тухель возглавил сборную в январе 2025 года. За это время он провел десять матчей у руля команды – девять побед и одно поражение. Под управлением немца Англия вышла на чемпионат мира.

Для Томаса Тухеля опыт с Англией стал первым на уровне сборных.