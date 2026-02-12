Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии
Англия
12 февраля 2026, 13:50 | Обновлено 12 февраля 2026, 14:09
130
1

Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии

Немецкий тренер продолжить работать с командой после чемпионата мира

12 февраля 2026, 13:50 | Обновлено 12 февраля 2026, 14:09
130
1 Comments
Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий специалист Томас Тухель будет работать со сборной Англии до лета 2028 года. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии.

55-летний специалист прокомментировал продление соглашения:

«Я очень рад и горжусь тем, что продлил свое время в сборной Англии. Ни для кого не секрет, что я наслаждался каждой минутой работы с моими игроками и тренерами, и я не могу дождаться, чтобы привести их на чемпионат мира. Это невероятная возможность, и мы сделаем все возможное, чтобы страна гордилась нами.

Я получил такую большую поддержку от Марка, всех моих коллег в Футбольной ассоциации и болельщиков, куда бы я ни пошел, что не колебался, когда меня попросили продолжить эту работу мечты. Евро-2028 будет очень особенным турниром, и как тренер, нет ничего большего, чем соревноваться с лучшими на самой высокой возможной арене»

Срок старого соглашения истекал после чемпионата мира в США, а новое рассчитано на еще два года. В 2028 году в Великобритании сосстоится чемпионат Европы.

Тухель возглавил сборную в январе 2025 года. За это время он провел десять матчей у руля команды – девять побед и одно поражение. Под управлением немца Англия вышла на чемпионат мира.

Для Томаса Тухеля опыт с Англией стал первым на уровне сборных.

По теме:
Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме
ОФИЦИАЛЬНО. Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
Кейн выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Томас Тухель сборная Англии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Футбольная ассоциация Англии
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 11 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
Другие виды | 12 февраля 2026, 10:10 4
ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика
ВИДЕО. 2,76 секунды! 9-летний вундеркинд побил рекорд сборки кубика Рубика

Поляк Теодор Зайдер показал самое быстрое время в истории официальных соревнований

Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Футбол | 12.02.2026, 14:43
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 00:02
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Збірна Англії під його керівництвом дійсно змінилася в кращу сторону, це логічне рішення 
Ответить
0
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 81
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем