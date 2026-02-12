Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 0:1. Полуфинал Кубка. Видео гола и обзор

11 февраля 2026 года на стадионе Сан-Мамес в Бильбао состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании.

Поединок Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад завершился минимальным поражением хозяев (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 62-й минуте забил Беньят Туррьєнтес, воспользовавшись передачей Гонсалу Гедеша.

Реал Сосьедад получил преимущество перед вторым матчем полуфинала (4 марта), который определит финалиста Кубка Испании.

В другом полуфинале сыграют Барселона и Атлетико Мадрид (12 февраля и 3 марта).

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч, 11 февраля 2026

Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Беньят Туррьєнтес, 62

Видео гола и обзор матча