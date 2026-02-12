Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 0:1. Полуфинал Кубка. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Кубка Испании
11 февраля 2026 года на стадионе Сан-Мамес в Бильбао состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании.
Поединок Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад завершился минимальным поражением хозяев (0:1).
Единственный гол в матче на 62-й минуте забил Беньят Туррьєнтес, воспользовавшись передачей Гонсалу Гедеша.
Реал Сосьедад получил преимущество перед вторым матчем полуфинала (4 марта), который определит финалиста Кубка Испании.
В другом полуфинале сыграют Барселона и Атлетико Мадрид (12 февраля и 3 марта).
Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч, 11 февраля 2026
Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Беньят Туррьєнтес, 62
Видео гола и обзор матча
События матча
