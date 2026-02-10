11 февраля состоится баскское дерби в рамках 1/2 финала Кубка Испании: «Атлетик» проведет первый матч против «Реала Сосьедад».

Команды встретятся на арене «Эстадио Сан-Мамес». Начало – в 22:00.

Последний матч между «Атлетиком» и «Реалом» состоялся 1 февраля на том же «Эстадио Сан-Мамес». Тот поединок Ла Лиги завершился ничьей – 1:1.

Ответный матч запланирован на 4 марта.

В параллельной паре мадридский «Атлетико» сыграет против «Барселоны»: их матчи состоятся 12 февраля и 3 марта.

Атлетик – Реал Сосьедад. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция