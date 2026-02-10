Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Реал Сосьедад. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Атлетик Бильбао
11.02.2026 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
10 февраля 2026, 22:56 | Обновлено 10 февраля 2026, 23:13
Первый матч команд в 1/2 финала Кубка Испании состоится 11 февраля в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоится баскское дерби в рамках 1/2 финала Кубка Испании: «Атлетик» проведет первый матч против «Реала Сосьедад».

Команды встретятся на арене «Эстадио Сан-Мамес». Начало – в 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Последний матч между «Атлетиком» и «Реалом» состоялся 1 февраля на том же «Эстадио Сан-Мамес». Тот поединок Ла Лиги завершился ничьей – 1:1.

Ответный матч запланирован на 4 марта.

В параллельной паре мадридский «Атлетико» сыграет против «Барселоны»: их матчи состоятся 12 февраля и 3 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

📺 Видеотрансляция
