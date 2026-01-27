Знаменитый украинский боксер Александр Усик принял участие в тренировке на сборах житомирского клуба Полесья в Испании.

Чемпион мира по боксу занимался с командой под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Александр Усик поделился эмоциями от занятия: «Моя страсть к футболу безгранична! Отличная тренировка, правильные эмоции и чистое удовольствие от процесса».

Во время тренировки бразилец Жоау Виалле чуть не травмировал Усика. Также знаменитый боксер исполнил пенальти под одобрительные возгласы других игроков.

ВИДЕО. Как Усик бил пенальти. Боксер провел тренировку с Полесьем