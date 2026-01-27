Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Усик бил пенальти. Боксер провел тренировку с Полесьем
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 03:17 | Обновлено 27 января 2026, 03:53
99
0

Чемпион мира по боксу поучаствовал в тренировке на сборах команды в Испании

ФК Полесье. Александр Усик

Знаменитый украинский боксер Александр Усик принял участие в тренировке на сборах житомирского клуба Полесья в Испании.

Чемпион мира по боксу занимался с командой под руководством Руслана Ротаня. Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Александр Усик поделился эмоциями от занятия: «Моя страсть к футболу безгранична! Отличная тренировка, правильные эмоции и чистое удовольствие от процесса».

Во время тренировки бразилец Жоау Виалле чуть не травмировал Усика. Также знаменитый боксер исполнил пенальти под одобрительные возгласы других игроков.

Николай Степанов Источник: ФК Полесье
