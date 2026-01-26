Футболист сборной Украины провел судьбоносный разговор с Игорем Суркисом
Шапаренко продлил соглашение с киевлянами
Футболист сборной Украины Николай Шпаранеко рассказал, что принял решение продлить свой контракт с киевлянами после разговора с президентом клуба Игорем Суркисом.
– Игорь Михайлович Суркис сказал, что вопрос контракта решался десять минут. Как ты узнал о том, что «Динамо» хочет продлить с тобой контракт, и с кем ты первым поделился этим? Какие мысли были?
– Как сказал Игорь Михайлович, мы все нормально согласовали, поговорили без каких-либо скандалов.
Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 26 января в 22:00 по Киеву
Футбольный эксперт высказался о привлечении полузащитника «Шахтера» под знамена сборной Украины
Інтелектуальний мінус помножений на два, або консиліум двох ідіотів.
Один все ще хоче 300 млн, інший все ще думає , що футбол це ліниве хоббі