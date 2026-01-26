Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 19:04
1591
5

Футболист сборной Украины провел судьбоносный разговор с Игорем Суркисом

Шапаренко продлил соглашение с киевлянами

26 января 2026, 19:04
1591
5 Comments
Футболист сборной Украины провел судьбоносный разговор с Игорем Суркисом
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Футболист сборной Украины Николай Шпаранеко рассказал, что принял решение продлить свой контракт с киевлянами после разговора с президентом клуба Игорем Суркисом.

– Игорь Михайлович Суркис сказал, что вопрос контракта решался десять минут. Как ты узнал о том, что «Динамо» хочет продлить с тобой контракт, и с кем ты первым поделился этим? Какие мысли были?

– Как сказал Игорь Михайлович, мы все нормально согласовали, поговорили без каких-либо скандалов.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Прввильно. Свои поругают и потом погладят. А за бугром смешают с навозом.
Ответить
+2
Marcus
Тут можна лише констатувати.
Інтелектуальний мінус помножений на два, або консиліум двох ідіотів. 
Один все ще хоче 300 млн, інший все ще думає , що футбол це ліниве хоббі
Ответить
-1
LexХХХ
Ну а що.. гравець дуже перспективний, добре, що продовжили з ним контрахт👍
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
