«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением

Известный украинский боксер Александр Усик высказался о перспективах футболистов житомирского «Полесья»:

«Кто-то из присутствующих здесь по-любому получит «Золотой мяч». Это будет не сегодня и не завтра. Это может быть через год, через 2, через 5, через 10.

Вы знаете, что мы боимся ставить себе мечтательные, заоблачные цели. Когда я начинал свою карьеру, была карточка участника соревнований, и там записано, сколько боев, сколько побед, сколько поражений, тренер, город, кем хотите стать. Я писал так, как будто я уже олимпийский чемпион. Я писал: «Усик Александр Александрович, олимпийский чемпион 2008 года в Пекине, 81 кг», потому что я тогда боксировал в 81 кг. Но моя цель исполнилась в 2012 году и в другом весе, на 4 года позже, чем я ожидал для себя, но это же я ожидаю, а у Бога свои планы».

Ранее Александр Усик присоединился к «Полесью» на сборах в Испании.