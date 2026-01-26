Испания26 января 2026, 03:28 |
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января матч 21-го тура Ла Лиги
В понедельник, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Хетафе».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – ХетафеСмотреть трансляцию
