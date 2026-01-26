В понедельник, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция