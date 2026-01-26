Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
26.01.2026 22:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2026, 03:28 |
13
0

Смотрите 26 января матч 21-го тура Ла Лиги

26 января 2026, 03:28 |
13
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Скандал в Ла Лиге: Антони устроил истерику после замены
Тренер Барселоны объяснил, как команда переломила ход матча с Овьедо
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Владислав Ванат
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
