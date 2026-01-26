Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 января 2026, 04:04 |
Конте после разгрома от Ювентуса: «Не время для слез»

Тренер Наполи поделился мнениями после проигрыша в рамках 22-го тура Серии А

26 января 2026, 04:04 |
Конте после разгрома от Ювентуса: «Не время для слез»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями после проигрыша «Ювентусу» (0:3) в рамках 22-го тура Серии А.

– Противостояние носило равный характер до первого пропущенного мяча, но после второго гола соперник почувствовал свободу и стал действовать более открыто.

Мои поздравления оппонентам, но я также хочу похвалить и своих подопечных. У меня нет претензий к ребятам – они оставили на поле все силы.

Порой ты просто делаешь максимум из возможного. Не время для слез. Если кто-то желает поддаваться отчаянию – это их право, мы же намерены сражаться до последнего.

Впереди еще шестнадцать туров и немало задач. Мы стремимся показать все, на что способны. Речь идет о профессионалах, которые работают на пределе.

Они очень требовательны к себе, ведь в условиях матчей каждые три дня и отсутствия полноценного тренировочного процесса травмы становятся неизбежными. Этот сезон получается невероятным, так что правильнее будет сохранять улыбку, – отметил Конте в беседе со Sky Sport.

Антонио Конте Наполи Ювентус Серия A
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
