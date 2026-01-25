Большая потеря для Конте. Ключевой игрок Наполи вынужден сделать операцию
Давид Нерес выбыл на несколько месяцев
Вингер «Наполи» Давид Нерес принял решение сделать операцию из-за проблемы с голеностопом.
Как сообщает Il Mattino, решение созрело в течение последних часов. Бразилец выбрал путь хирургического вмешательства, чтобы решить проблему с голеностопом.
Игрок утром, 25 января, отправился в Лондон, где ему сделают операцию с целью сократить сроки восстановления.
Для проведения операции Нерес выбрал Wellington Hospital – клинику, которую ранее использовал и Гилмор и которая считается одним из ориентиров для вмешательств такого типа. Это согласованное решение, призванное сделать процесс восстановления более последовательным, хотя абсолютной уверенности в сроках нет.
Однако возвращение точно не будет быстрым и может состояться через 2-3 месяца, поэтому «Наполи» останется без ключевого игрока в ответственный момент сезона.
