Италия
25 января 2026, 15:15 | Обновлено 25 января 2026, 15:17
Большая потеря для Конте. Ключевой игрок Наполи вынужден сделать операцию

Давид Нерес выбыл на несколько месяцев

Большая потеря для Конте. Ключевой игрок Наполи вынужден сделать операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Вингер «Наполи» Давид Нерес принял решение сделать операцию из-за проблемы с голеностопом.

Как сообщает Il Mattino, решение созрело в течение последних часов. Бразилец выбрал путь хирургического вмешательства, чтобы решить проблему с голеностопом.

Игрок утром, 25 января, отправился в Лондон, где ему сделают операцию с целью сократить сроки восстановления.

Для проведения операции Нерес выбрал Wellington Hospital – клинику, которую ранее использовал и Гилмор и которая считается одним из ориентиров для вмешательств такого типа. Это согласованное решение, призванное сделать процесс восстановления более последовательным, хотя абсолютной уверенности в сроках нет.

Однако возвращение точно не будет быстрым и может состояться через 2-3 месяца, поэтому «Наполи» останется без ключевого игрока в ответственный момент сезона.

Иван Чирко Источник: Il Mattino
