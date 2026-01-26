Тренер Барселоны объяснил, как команда переломила ход матча с Овьедо
Флик поделился мыслями о триумфе своей команды
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик поделился мыслями о триумфе своей команды в поединке против «Овьедо» (3:0).
– Сопернику было нечего терять, а действовать против таких команд всегда непросто. Они применяли агрессивный прессинг, с которым мы поначалу не могли совладать. Ситуация изменилась в лучшую сторону после перерыва: мы сами стали активнее давить на оппонента и сумели быстро отличиться.
За последнее время коллектив перенес множество перелетов, а возвращение после прошлого матча было поздним. Игроки выкладываются на пределе своих возможностей, и я искренне рад за команду.
Когда удается набрать очки, это сглаживает впечатление от невыразительного старта игры. Я остался недоволен нашими действиями в первом тайме, но отношусь к этому с пониманием.
Ключевое значение имеет то, что мы сумели перестроиться, внесли необходимые коррективы, и это принесло результат, – отметил наставник каталонцев.
