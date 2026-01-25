ФОТО. Жена Левандовски намекнула на скорое завершение его карьеры

37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, по слухам, проводит свой последний сезон в каталонском клубе.

Новый контракт ему продлевать не планируют, хотя интерес со стороны других команд, в том числе турецких и клубов MLS и Saudi Pro League, присутствовал. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможном завершении карьеры.

Ответ на вопрос «что дальше?» неожиданно дала его жена Анна в интервью журналу Twój STYL. По ее словам, Роберт признался, что после ухода из футбола готов летом заниматься детьми, пока она сосредоточится на собственных проектах.

«Это меня рассмешило. Я сказала, что не хочу ждать, пока он завершит карьеру, чтобы реализовывать свои мечты. Хочу, чтобы это произошло как можно скорее», – с улыбкой отметила Анна.

Похоже, футбол после карьеры может занять в жизни Левандовского далеко не первое место.