Испания
25 января 2026, 02:12 |
ФОТО. Жена Левандовски намекнула на скорое завершение его карьеры

Роберт Левандовски завершит карьеру уже летом?

25 января 2026, 02:12 |
ФОТО. Жена Левандовски намекнула на скорое завершение его карьеры
Instagram. Роберт и Анна Левандовски

37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, по слухам, проводит свой последний сезон в каталонском клубе.

Новый контракт ему продлевать не планируют, хотя интерес со стороны других команд, в том числе турецких и клубов MLS и Saudi Pro League, присутствовал. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможном завершении карьеры.

Ответ на вопрос «что дальше?» неожиданно дала его жена Анна в интервью журналу Twój STYL. По ее словам, Роберт признался, что после ухода из футбола готов летом заниматься детьми, пока она сосредоточится на собственных проектах.

«Это меня рассмешило. Я сказала, что не хочу ждать, пока он завершит карьеру, чтобы реализовывать свои мечты. Хочу, чтобы это произошло как можно скорее», – с улыбкой отметила Анна.

Похоже, футбол после карьеры может занять в жизни Левандовского далеко не первое место.

Роберт Левандовски Барселона Анна Левандовска Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
