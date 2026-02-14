«Они точно покинут клуб». В Испании сообщили, что ждет Лунина в Реале

Испанский журналист Хулио Мальдонадо рассказал, кто, по его мнению, должен покинуть мадридский «Реал» летом.

«Менди – это игрок, которого можно было бы продать. Франа Гарсию тоже следует выставить на трансфер. Камавингу я бы продал только за хорошее предложение. А вот Родриго я бы оставил, я все еще верю в него. То же самое касается Винисиуса, если только не поступит предложение, которое будет трудно отклонить.

Что касается Тчуамени, то все зависит от того, каких игроков удастся подписать. Рюдигер, учитывая его возраст, был бы приемлемым вариантом для прощания. Алаба, на мой взгляд, не будет включен в состав на следующий сезон. Я бы продал Себальоса, а Лунина оставил бы. Считаю его хорошим запасным вратарем, когда есть Куртуа.

«Реалу» нужно обновление, и оно произойдет. Есть несколько игроков, которые точно покинут клуб. Посмотрим, как завершится сезон для команды. Честно говоря, ситуация не самая лучшая. Но если они сохранят отставание в одно очко от «Барселоны» и пройдут дальше в Лиге чемпионов, мы все знаем, на что способен «Реал». Они могут выиграть четыре матча подряд, выйти в полуфинал, и кто их потом победит?» – сказал Мальдонадо в эфире своего YouTube-канала Mundo Maldini, на который подписано 1,22 млн пользователей.