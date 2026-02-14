Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?

В соревновании за Золотую бутсу сезона 2025/26 идет ожесточенная борьба между Гарри Кейном из Баварии, Килианом Мбаппе из Реала и Эрлингом Холандом из Манчестер Сити.

Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26

48 – Гарри Кейн (Бавария), 24 гола

46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола

44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 22 гола

Интересным фактом является то, что все три нападающих уже имеют в своей коллекции по одной награде.

Эрлинг Холанд победил в сезоне 2022/23 (72 очка), Гарри Кейн – в сезоне 2023/24 (72 очка), Килиан Мбаппе – в сезоне 2024/25 (62 очка)

Победители Золотой бутсы за последние 20 сезонов (количество набранных очков)