Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?
Вспомним обладателей данной премии за последние 20 сезонов
В соревновании за Золотую бутсу сезона 2025/26 идет ожесточенная борьба между Гарри Кейном из Баварии, Килианом Мбаппе из Реала и Эрлингом Холандом из Манчестер Сити.
Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26
- 48 – Гарри Кейн (Бавария), 24 гола
- 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
- 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 22 гола
Интересным фактом является то, что все три нападающих уже имеют в своей коллекции по одной награде.
Эрлинг Холанд победил в сезоне 2022/23 (72 очка), Гарри Кейн – в сезоне 2023/24 (72 очка), Килиан Мбаппе – в сезоне 2024/25 (62 очка)
Победители Золотой бутсы за последние 20 сезонов (количество набранных очков)
- 62 – 2005/06 – Лука Тони (Фиорентина)
- 52 – 2006/07 – Франческо Тотти (Рома)
- 62 – 2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- 64 – 2008/09 – Диего Форлан (Атлетико)
- 68 – 2009/10 – Лионель Месси (Барселона)
- 80 – 2010/11 – Криштиану Роналду (Реал)
- 100 – 2011/12 – Лионель Месси (Барселона)
- 92 – 2012/13 – Лионель Месси (Барселона)
- 62 – 2013/14 – Криштиану Роналду (Реал) и Луис Суарес (Ливерпуль)
- 96 – 2014/15 – Криштиану Роналду (Реал)
- 80 – 2015/16 – Луис Суарес (Барселона)
- 74 – 2016/17 – Лионель Месси (Барселона)
- 68 – 2017/18 – Лионель Месси (Барселона)
- 72 – 2018/19 – Лионель Месси (Барселона)
- 72 – 2019/20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
- 82 – 2020/21 – Роберт Левандовски (Бавария)
- 72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)
- 72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)
- 62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)
