Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?
Другие новости
14 февраля 2026, 13:23 |
141
0

Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?

Вспомним обладателей данной премии за последние 20 сезонов

14 февраля 2026, 13:23 |
141
0
Кейн, Мбаппе или Холанд? Кто второй раз станет обладателем Золотой бутсы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В соревновании за Золотую бутсу сезона 2025/26 идет ожесточенная борьба между Гарри Кейном из Баварии, Килианом Мбаппе из Реала и Эрлингом Холандом из Манчестер Сити.

Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26

  • 48 – Гарри Кейн (Бавария), 24 гола
  • 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
  • 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 22 гола

Интересным фактом является то, что все три нападающих уже имеют в своей коллекции по одной награде.

Эрлинг Холанд победил в сезоне 2022/23 (72 очка), Гарри Кейн – в сезоне 2023/24 (72 очка), Килиан Мбаппе – в сезоне 2024/25 (62 очка)

Победители Золотой бутсы за последние 20 сезонов (количество набранных очков)

  • 62 – 2005/06 – Лука Тони (Фиорентина)
  • 52 – 2006/07 – Франческо Тотти (Рома)
  • 62 – 2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 64 – 2008/09 – Диего Форлан (Атлетико)
  • 68 – 2009/10 – Лионель Месси (Барселона)
  • 80 – 2010/11 – Криштиану Роналду (Реал)
  • 100 – 2011/12 – Лионель Месси (Барселона)
  • 92 – 2012/13 – Лионель Месси (Барселона)
  • 62 – 2013/14 – Криштиану Роналду (Реал) и Луис Суарес (Ливерпуль)
  • 96 – 2014/15 – Криштиану Роналду (Реал)
  • 80 – 2015/16 – Луис Суарес (Барселона)
  • 74 – 2016/17 – Лионель Месси (Барселона)
  • 68 – 2017/18 – Лионель Месси (Барселона)
  • 72 – 2018/19 – Лионель Месси (Барселона)
  • 72 – 2019/20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
  • 82 – 2020/21 – Роберт Левандовски (Бавария)
  • 72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)
  • 72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)
По теме:
«Они точно покинут клуб». В Испании сообщили, что ждет Лунина в Реале
«Это был отличный удар». Трубин вспомнил о своем невероятном голе Реалу
Потеря для Гвардиолы. Топ-футболисту Манчестер Сити грозит дисквалификация
статистика Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Золотая бутса Манчестер Сити Реал Мадрид Бавария
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Последний спарринг. Как Шахтер разгромил грузинскую команду Рустави
Футбол | 14 февраля 2026, 12:46 0
ФОТО. Последний спарринг. Как Шахтер разгромил грузинскую команду Рустави
ФОТО. Последний спарринг. Как Шахтер разгромил грузинскую команду Рустави

Дубль оформил Кауас Элис и супергол забил Егор Назарина

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:59
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Футбол | 14.02.2026, 08:02
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14.02.2026, 05:02
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 43
Зимние виды
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем