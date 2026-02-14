Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это был отличный удар». Трубин вспомнил о своем невероятном голе Реалу
Португалия
14 февраля 2026, 13:22 | Обновлено 14 февраля 2026, 13:27
Украинский вратарь рассказал о легендарном моменте

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вспомнил, как забивал гол в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Мы говорим о долях секунды, когда ни о чем другом не думаешь. Незадолго до того, как Аурснес сделал навес, я немного вышел вперед, но не могу это толком объяснить. Эта мысль просто промелькнула в моей голове. Эта мысль, этот шаг вперед… Я не знаю. Я немного приблизился к воротам, и когда мяч прилетел, сделал все правильно.

Не знаю, что должен был делать, просто сумел забить гол. Не могу описать это лучше, это был незабываемый момент. Возможно, можно сказать, что это было идеально. На самом деле, это был уникальный момент. Отличная передача и прекрасный удар», – сказал Трубин в интервью журналу Champions League Magazine.

Ранее Трубин рассказал о странной реакции главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на свой гол.

Анатолий Трубин Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Реал
Перший Серед Рівних
Головна твоя задача і робота як голкіпера - це стояти в рамці надійно, а в тебе з цим явні проблеми. Можливо якби краще парирував удари і не займався привозами, то не потрібно було б бігти в кінці до чужих воріт, де просто пощастило удачно підставити макітру.
Ответить
0
