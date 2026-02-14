«Это был отличный удар». Трубин вспомнил о своем невероятном голе Реалу

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вспомнил, как забивал гол в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Мы говорим о долях секунды, когда ни о чем другом не думаешь. Незадолго до того, как Аурснес сделал навес, я немного вышел вперед, но не могу это толком объяснить. Эта мысль просто промелькнула в моей голове. Эта мысль, этот шаг вперед… Я не знаю. Я немного приблизился к воротам, и когда мяч прилетел, сделал все правильно.

Не знаю, что должен был делать, просто сумел забить гол. Не могу описать это лучше, это был незабываемый момент. Возможно, можно сказать, что это было идеально. На самом деле, это был уникальный момент. Отличная передача и прекрасный удар», – сказал Трубин в интервью журналу Champions League Magazine.