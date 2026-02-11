Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Взглянул на меня и…» Трубин – о странной реакции Моуриньо на его гол
Лига чемпионов
Вратарь Бенфики вспомнил свой результативный удар в ворота Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, что главный тренер команды Жозе Моуриньо даже не похвалил его за забитый им гол в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«На самом деле, в моей жизни ничего не изменилось после той встречи, разве что люди на улице говорят мне, что я забил красивый гол. И это немного странно, потому что ты изо всех сил пытаешься защитить ворота, но все запомнят только то, что я забил гол.

В команде все твердят мне: «Давай забей второй!» Что же касается Моуриньо, то он мне ничего не сказал. Это был матч, который всех очень порадовал. Он просто посмотрел на меня, пожал руку и схватился за голову», - сказал вратарь в интервью BBC.

Сообщалось, что «Бенфика» определилась с будущим Трубина, клуб уже установил цену на украинца.

Бенфика Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Жозе Моуриньо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
