Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Григорчук планирует проверить новичков в игре с аматорами

«Моряки» пока проводят спарринги исключительно с земляками

Григорчук планирует проверить новичков в игре с аматорами
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук

В процессе подготовки одесского «Черноморца» к весеннему этапу чемпионата Первой лиги на сегодняшний день запланирован очередной контрольный матч.

Он станет уже третьим по счету в период зимнего антракта в нынешнем сезоне.

Как стало известно Sport.ua, в роли спарринг-партнера команды Романа Григорчука будет любительский коллектив «Южная Пальмира НГУ», выступающий в первенстве Одесской области. Этот матч «Черноморец» проведет на одном из полей собственной тренировочной базы в Совиньоне.

В этом поединке тренерский штаб «моряков» не только будет наигрывать обновленные игровые звенья, но и будет просматривать в деле двух новичков, которые присоединились к команде – вратаря Максима Коваля из казахстанского «Елимая» и защитника Дениса Гришкевича из житомирского «Полесья».

В конце прошлой недели «Черноморец» сыграл два контрольных матча, которые стали первыми в этом календарном году. Сначала он победил второлиговый «Реал Фарму» – 5:0, а затем одолел аматорскую команду «Точка-Энергетик» – 4:0.

По теме:
Полесье в товарищеском матче проиграло Торонто
Арда ТУРАН: «Титул в наших руках, но мы должны их сжать»
Кривбасс – Согндал – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
