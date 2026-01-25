Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
25.01.2026 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2026, 10:57 | Обновлено 25 января 2026, 11:00
8
0

Поединок состоится 25 января в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на Стадио Олимпико пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда позиционирует себя как один из местных грандов. Но при этом она не может никак давно подтвердить это на поле - ни трофей взять заметный, за исключением выигранной с Моуринью Лиги конференций, ни в Серии А занять достаточно высокое (то есть в квартете лидеров) место. Хотя весной была максимально близка к этому - отстала на очко от Ювентуса, закончив пятой.

В итоге клуб из Рима снова играл в Лиге Европы. Успешно, хотя и не без осечек, но сейчас идут в топ-8. С другой стороны, в кубке вдруг проиграли Торино. Впрочем, очевидным приоритетом для Гасперини, нового тренера, остается Серия А. Там достаточно плотная конкуренция, и от лидера, Интера, отстали уже заметно. Но, выиграв все три последних поединка, Довбик (что играет мало, а сейчас и вовсе после операции) и компания закрепились на заветной четвертой позиции.

Милан

Клуб более успешен был в последние годы. Но не в прошлом сезоне, что при Паулу Фонсеке и Сержиу Консейсау провалили, несмотря на то, что второй начинал год назад с победы в Суперкубке. Но этого в итоге оказалось мало, ведь и в Серии А ситуацию не исправили, так и закончив на девятой позиции, и в Лиге чемпионов рано вылетели. Последним шансом был финал кубка, проигранный Болонье.

Новый-старый наставник, Аллегри, начинал с поражения дома Кремонезе. Но потом уступал со своими подопечными только в кубке, Лацио, и Суперкубке, Наполи. В Серии А же получается дышать в спину Интеру, хотя ничьими заканчивается достаточно много матчей - как с Дженоа и Фиорентиной уже в январе.

Статистика личных встреч

В 2025-м году клубы побеждали друг друга на своих полях. Дважды это получилось у Милана, но в Риме в мае выигрывали хозяева.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.89 для Ромы и 2.99 для Милана. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут скучную игру при небольшом преимуществе хозяев. Но от обороны каждому тут играть глупо - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Рома
25 января 2026 -
21:45
Милан
По теме:
Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
